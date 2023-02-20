Кишинев скатывается до антироссийской истерии, а отсутствие конструктива в российско-молдавских отношениях вредит обеим сторонам, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У нас итак с Молдавией отношения весьма и весьма напряженные. Молдавское руководство, вы знаете, делает акцент на антироссийской пропаганде скатывается в такую антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли может помочь самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям", — отметил Песков, передает ТАСС.

Также он подчеркнул, что сама Россия была и остается ответственной страной.