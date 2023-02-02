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  • Опубликована сегодня в 13:27

На роль следующей Украины Запад рассматривает Молдавию

Вероятность превращения Молдавии в горячую точку и "вторую Украину" сохраняется, считает политолог Богдан Безпалько.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас присматривает Молдавию. Президент Майя Санду готова практически на все чтобы получить преференции Запада.

Мир

В Китае уверены, что западные истребители "не долетят" до Украины

Поставлять Украине многоцелевые истребители F-16, не отвечает интересам Запада.

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Украина не получит согласия на вступление в Евросоюз

По мнению обозревателя The Washington Post, европейские политики только похвалят руководство Украины и попросят продолжить реформы.

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Общество

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра об﻿ороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.

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Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабат﻿ывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.

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Новости