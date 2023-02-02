Вероятность превращения Молдавии в горячую точку и "вторую Украину" сохраняется, считает политолог Богдан Безпалько.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас присматривает Молдавию. Президент Майя Санду готова практически на все чтобы получить преференции Запада.
В Китае уверены, что западные истребители "не долетят" до Украины
Поставлять Украине многоцелевые истребители F-16, не отвечает интересам Запада.
Украина не получит согласия на вступление в Евросоюз
По мнению обозревателя The Washington Post, европейские политики только похвалят руководство Украины и попросят продолжить реформы.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.
Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабатывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.