Вероятность превращения Молдавии в горячую точку и "вторую Украину" сохраняется, считает политолог Богдан Безпалько.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас присматривает Молдавию. Президент Майя Санду готова практически на все чтобы получить преференции Запада.