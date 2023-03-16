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  • Опубликована сегодня в 10:17

Тела сотрудников Народной милиции ЛНР обнаружили в братской могиле близ поселка Боровское

Сотрудники межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии извлекли останки шести человек из братской могилы в окрестностях поселка Боровское в ЛНР, передает РИА "Новости".

Предположительно, украинские боевики закопали в землю тела военнослужащих Народной милиции ЛНР, которых ранее расстреляли без суда и следствия.

"Здесь недалеко стояло подразделение украинской армии. Взяли в плен кого-то из наших военных. По данным местных жителей, они не согласились с какими-то условиями, что им там предлагали. Может быть, предлагали кричать что-то. В общем их привели, расстреляли и бросили туда", - рассказал военнослужащий ЛНР, работавший на месте захоронения.

По его словам, место погребения указали местные жители. Они же рассказали, что машина с военными ЛНР выехала на украинские позиции и солдаты противника взяли их в плен.

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