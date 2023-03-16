Сотрудники межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии извлекли останки шести человек из братской могилы в окрестностях поселка Боровское в ЛНР, передает РИА "Новости".
Предположительно, украинские боевики закопали в землю тела военнослужащих Народной милиции ЛНР, которых ранее расстреляли без суда и следствия.
"Здесь недалеко стояло подразделение украинской армии. Взяли в плен кого-то из наших военных. По данным местных жителей, они не согласились с какими-то условиями, что им там предлагали. Может быть, предлагали кричать что-то. В общем их привели, расстреляли и бросили туда", - рассказал военнослужащий ЛНР, работавший на месте захоронения.
По его словам, место погребения указали местные жители. Они же рассказали, что машина с военными ЛНР выехала на украинские позиции и солдаты противника взяли их в плен.
Евросоюз по-прежнему в больших объемах закупает российский газ
Прежде всего это касается сжиженного топлива.
Канада отправит Украине ещё 8 тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для систем ПВО
Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны страны
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля