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Администрация Беглова не спешит признавать ошибки частичной мобилизации
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  • Опубликована сегодня в 17:30

Администрация Беглова не спешит признавать ошибки частичной мобилизации

Вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что 37 ошибочно мобилизованных петербуржцев вернулись домой. Ранее жители города сообщали о многочисленных нарушениях при призыве.

В своем Telegram-канале Пиотровский сообщил, что родственники ошибочно мобилизованных добивались их возвращения через личную страницу губернатора Александра Беглова и горячую линию.

Цифра выглядит сомнительной. Петербуржцы постоянно сообщают об ошибках в работе военкоматов. Представители ведомств постоянно задерживают петербуржцев, не соответствующих критериям годности. "Под удар" попадали даже граждане с категорией "Д" в военном билете. Нередко они обращаются в суды. По последним данным, зарегистрировано уже 14 исков. В рамках одного из них суд стал на сторону призывника.

Стоит отметить и статистику по Ленобласти. Там домой вернули более 100 человек. Учитывая то, что эти данные существенно превышают петербургские, можно усомниться в том, что профильное ведомство с губернатором Александром Бегловым во главе подходит к ситуации ответственно.

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