Мобилизованных украинцев, которые не хотели служить в ВСУ, свозят в район Купянска Харьковской области, зачастую мужчины находятся в наручниках и к ним применяется разного рода насилие. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В район Купянска свозят украинских мобилизованных, которых принудительно включили в состав вооруженных формирований Украины. Привозят их на специализированном автотранспорте, зачастую в наручниках. Также не редки случаи, когда их волоком тянут на КПП в учреждение закрытого типа" — сообщил Марочко, передает РИА "Новости".

Кроме того, эксперт добавил, что многие мужчины прибывают на КПП в домашней одежде либо одеты не по сезону. В обратном направлении силовики вывозят людей уже одетых в военную форму украинского образца.