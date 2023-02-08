Украинцам прямо на рабочем месте и под выдуманными предлогами вручают повестки в армию. Об этом рассказал житель Николаева.

По его словам, с мобилизацией на Украине происходит полная дичь. Недавно в городе перекрыли рынок "Колос" и сразу же на рыночной площади всем "мужикам" вручили повестки. На следующий день перекрыли завод "Заря", вручили всем сотрудникам предприятия повестки, а перед этим начальство обзвонило всех работяг и вызвало на предприятие.