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  • Опубликована сегодня в 6:36

Житель Николаева рассказал, как на Украине мужиков в армию забирают

Украинцам прямо на рабочем месте и под выдуманными предлогами вручают повестки в армию. Об этом рассказал житель Николаева.

По его словам, с мобилизацией на Украине происходит полная дичь. Недавно в городе перекрыли рынок "Колос" и сразу же на рыночной площади всем "мужикам" вручили повестки. На следующий день перекрыли завод "Заря", вручили всем сотрудникам предприятия повестки, а перед этим начальство обзвонило всех работяг и вызвало на предприятие.

"Заказ появился, давайте все "чешите" быстро на работу", — сообщил источник.

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