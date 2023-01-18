Российские ученые, а также предприниматели не смогут рассчитывать на бронь от частичной мобилизации. Об этом заявили в правом отделе Нижней палаты парламента.

Свое мнение по данному вопросу высказали обычные граждане. На сайте "Коммерсанта" провели опрос, согласно которому большинство подписчиков считает первостепенным предоставление брони от мобилизации социально незащищенным категориям граждан, а уже затем ученым и предпринимателям.