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  • Опубликована сегодня в 9:30

Госдума не освободит от мобилизации ученых и предпринимателей

Российские ученые, а также предприниматели не смогут рассчитывать на бронь от частичной мобилизации. Об этом заявили в правом отделе Нижней палаты парламента.

Свое мнение по данному вопросу высказали обычные граждане. На сайте "Коммерсанта" провели опрос, согласно которому большинство подписчиков считает первостепенным предоставление брони от мобилизации социально незащищенным категориям граждан, а уже затем ученым и предпринимателям.

"А кто страну защищать будет?", — прокомментировал эту идею риторическим вопросом спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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