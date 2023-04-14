Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 79,7% россиян доверяют президенту России Владимиру Путины, в то время как противоположной точки зрения придерживаются 16,2% опрошенных.
Деятельность Путина на его посту одобряют 77,1% граждан, в то время как 14,2% респондентов не одобряют его работу. Опрос был проведен ВЦИОМ-Спутник с 3 по 9 апреля 2023 года среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.
Орбан: Европа оплачивает украинские пенсии, здравоохранение и образование
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа тратит огромные суммы на содержание Украины, десятки миллиардов долларов, которых не хватает самой европейской экономике, и это не может продолжаться бесконечно.
В США предложили жестко реагировать на неосторожное обращение с секретными документами
Члены американского конгресса предлагают сокращать пенсий высокопоставленным чиновникам и президентам США, а также вводить штрафы и лишать доступа в случае неосторожного обращения с секретными документами. Об этом сообщают американские медиа.
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