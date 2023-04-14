Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 79,7% россиян доверяют президенту России Владимиру Путины, в то время как противоположной точки зрения придерживаются 16,2% опрошенных.

Деятельность Путина на его посту одобряют 77,1% граждан, в то время как 14,2% респондентов не одобряют его работу. Опрос был проведен ВЦИОМ-Спутник с 3 по 9 апреля 2023 года среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.