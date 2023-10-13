Альберт Батыргазиев рассказал о своей подготовке к предстоящему поединку с Эндером Луцесом

Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев поделился информацией о своей подготовке к предстоящему поединку с венесуэльским боксёром Эндером Луцесом, сообщает "Чемпионат".

"Мы находимся на последней стадии подготовки, и я чувствую себя великолепно. Остаются лишь небольшие доработки и штрихи.

Мы серьёзно исследуем характеристики наших соперников, детально анализируем их сильные и слабые стороны. Мы выполняем всю необходимую работу, как положено. Очень важно не недооценивать своего соперника, так как вступать в ринг с недостаточной подготовкой может быть опасно.

Мой оппонент — достойный боксёр с впечатляющими результатами, но он ещё не встречался со мной," — отметил Батыргазиев в интервью с журналистом Сергеем Сорокиным.