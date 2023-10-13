Альберт Батыргазиев рассказал о своей подготовке к предстоящему поединку с Эндером Луцесом

Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев поделился информацией о своей подготовке к предстоящему поединку с венесуэльским боксёром Эндером Луцесом, сообщает "Чемпионат".
"Мы находимся на последней стадии подготовки, и я чувствую себя великолепно. Остаются лишь небольшие доработки и штрихи.
Мы серьёзно исследуем характеристики наших соперников, детально анализируем их сильные и слабые стороны. Мы выполняем всю необходимую работу, как положено. Очень важно не недооценивать своего соперника, так как вступать в ринг с недостаточной подготовкой может быть опасно.
Мой оппонент — достойный боксёр с впечатляющими результатами, но он ещё не встречался со мной," — отметил Батыргазиев в интервью с журналистом Сергеем Сорокиным.
Напоминаем, что поединок между Альбертом Батыргазиевым и Эндером Луцесом состоится 19 октября в Перми в рамках форума "Россия — спортивная держава", при поддержке Федерации бокса России.
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