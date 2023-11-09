Орбита МКС скорректирована в ожидании запуска грузового корабля "Прогресс МС-25"

Для обеспечения баллистических условий перед предстоящим запуском грузового корабля "Прогресс МС-25", орбита Международной космической станции (МКС) была подвергнута коррекции, снижена на 2,5 километра. Эту информацию предоставили в Роскосмосе.

Согласно официальному сообщению госкорпорации, маневр коррекции орбиты станции проводился в преддверии прибытия "Прогресс МС-25". В соответствии с предварительными данными, средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,5 километра, достигнув 417,98 километров над поверхностью Земли. Маневр был выполнен с использованием двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24" и продолжался 905,7 секунд.

В настоящее время на борту МКС дежурят космонавты Роскосмоса, а именно Олег Кононенко, Николай Чуб, и Константин Борисов, а также астронавты NASA - Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт Европейского космического агентства - датчанин Андреас Могенсен, и астронавт японского космического агентства JAXA - Сатоси Фурукава.