Московские "Лужники" раскрыли двери перед 200 тыс. людьми, чтобы они смогли принять участие в митинг-концерте, который проходит в преддверии праздника День защитника Отечества. Такая информация стала известна от официального представителя МВД России Ирины Волк.

По ее словам, арена зполнена 90 тыс. зрителями, а на прилегающей к ней территории наблюдается скопление более 112 тыс. человек.

Стоит отметить, что на митинг-концерте присутствовал президент России Владимир Путин.