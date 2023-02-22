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  • Опубликована сегодня в 17:40

Митинг-концерт в "Лужниках" посетили свыше 200 тыс. человек

Московские "Лужники" раскрыли двери перед 200 тыс. людьми, чтобы они смогли принять участие в митинг-концерте, который проходит в преддверии праздника День защитника Отечества. Такая информация стала известна от официального представителя МВД России Ирины Волк.

По ее словам, арена зполнена 90 тыс. зрителями, а на прилегающей к ней территории наблюдается скопление более 112 тыс. человек.

Стоит отметить, что на митинг-концерте присутствовал президент России Владимир Путин.

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