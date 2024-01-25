Инсайдеры итальянского издания La Republica пишут, что фермеры Италии, Испании и Греции присоединятся к демонстрациям. Протесты фермеров охватили несколько европейских стран, начавшись в Бельгии, Нидерландах и Словении, а затем распространившись на Польшу, Францию и Германию. Это явление вызвало обеспокоенность в сфере безопасности ЕС, и ожидается, что тон протестов будет повышаться в связи с выборами в европейский парламент.

De Spigel: в Германии уже прошла крупнейшая в истории забастовка фермеров, где в демонстрациях приняли участие около 100 000 тракторов. Фермеры даже угрожали взять Берлин, перекрыв улицы вокруг Бранденбургских ворот.

Протесты вызваны сокращением мер поддержки, включая отмену субсидий на дизельное топливо и льготное налогообложение транспортных средств, используемых в сельском и лесном хозяйстве. Фермеры также выражают недовольство дешевой сельскохозяйственной продукцией из Украины и экологическими реформами, направленными на сокращение выбросов парниковых газов. Правительства сокращают субсидии на сельское хозяйство и дизельное топливо, отчасти из-за экономических разногласий с Россией по поводу энергоносителей и удобрений, которые наносят ущерб европейским экономикам. Теперь Запад пытается покрыть убытки истощенных бюджетов.