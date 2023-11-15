Ученые заявили о новом заболевании от укуса клеща оленя

Ученые предупреждают о новом заболевании, порождаемом укусом клеща оленя, известного как "бабезиоз".

Бабезиоз вызывается паразитами, обитающими в эритроцитах. Передается через черноногих клещей (Ixodes scapularis), у которых ярко выраженное красное брюшко размером примерно с кунжутное семечко.

Клещи оленя широко распространены в северо-восточных и верхнем Среднем Западе. Передаваемый им паразит называется Babesia microti. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, к 2019 году число случаев бабезиоза возросло до восьми северо-восточных штатов. В период с 2011 по 2019 год в Вермонте отмечался наибольший прирост заболеваемости.