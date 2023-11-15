Ученые предупреждают о новом заболевании, порождаемом укусом клеща оленя, известного как "бабезиоз".
Бабезиоз вызывается паразитами, обитающими в эритроцитах. Передается через черноногих клещей (Ixodes scapularis), у которых ярко выраженное красное брюшко размером примерно с кунжутное семечко.
Клещи оленя широко распространены в северо-восточных и верхнем Среднем Западе. Передаваемый им паразит называется Babesia microti. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, к 2019 году число случаев бабезиоза возросло до восьми северо-восточных штатов. В период с 2011 по 2019 год в Вермонте отмечался наибольший прирост заболеваемости.
"Бабезиоз может быть вызвано различными паразитами в Северной Америке, но подавляющее большинство случаев связано с одним видом, передаваемым черноногими клещами", — пояснил Роберт Смит, директор отдела инфекционных заболеваний.
СМИ: Киев неудачен в военной и дипломатической сферах, несмотря на поддержку Запада
Власти в Киеве сталкиваются с серией неудач в военной, дипломатической и экономической областях, несмотря на поддержку со стороны Запада.
Израиль обвинил президента Эрдогана в искажении реальности по Газе
Глава МИД Израиля Эли Коэн отверг критические высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес израильской стороны в свете ситуации вокруг сектора Газа.
Ученые обнаружили, что люди с ожирением сжигают менее энергии в течение дня
Новое исследование свидетельствует о влиянии веса на процессы энергопотребления организма и временные рамки этого воздействия.
Назван риск, связанный с использованием секс-игрушек, о котором редко кто задумывается
Риски, связанные с использованием секс-игрушек, будут обсуждены на ежегодной конференции Общества анализа рисков 2023 года.