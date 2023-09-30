Фильм "Миссия невыполнима 7" слили на торренты

В конце сентября фильм "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая" появился на торрентах. Копия высокого качества фильма утекла в Сеть примерно за 11 дней до цифрового релиза, запланированного на 10 октября. Как и многие другие подобные утечки, данная копия появилась с корейскими субтитрами.

За два с половиной месяца проката фильм с Томом Крузом собрал в кинотеатрах $ 567 млн. Однако он не смог превзойти результаты трех предыдущих частей серии: "Последствия" (2018) собрали $ 791 млн, "Племя изгоев" (2015) заработало $ 682 млн, а "Протокол Фантом" (2011) принёс студии $ 694 млн.

Снижение доходов седьмой части франшизы связывают с появлением сильных конкурентов в виде "Барби" и "Оппенгеймера", которые вышли на экраны на неделю позже и суммарно заработали более $ 2,35 млрд. В летнем сезоне 2024 года ожидается выпуск продолжения - "Смертельная расплата. Часть вторая", завершающей новую дилогию о приключениях Итана Ханта.