Прокуратура Белоруссии потребовала приговорить к 19 годам лишения свободы оппозиционеров Светлану Тихановскую и Павла Латушко. Об этом сообщает БелТА.
Другим активистам из так называемого координационного совета предлагают назначить 12 лет тюрьмы.
Женщин планируется отправить в колонию общего режима, а мужчин — усиленного.
Злоумышленники обвиняются в попытке свержения власти, а также создании экстремистской организации.
СМИ: все шаги Киева диктуют Вашингтон и Брюссель
Двусторонний конфликт России и Украины быстрыми темпами превращается в "опосредованную войну", где активное участие принимает США и Европейский Союз
Песков прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине
Нужно все детально проанализировать
Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.
Митинг-концерт в "Лужниках" посетили свыше 200 тыс. человек
На мероприятии также был президент России Владимир Путин