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  • Опубликована сегодня в 15:34

Прокурор потребовал приговорить Светлану Тихановскую к 19 годам тюрьмы

Прокуратура Белоруссии потребовала приговорить к 19 годам лишения свободы оппозиционеров Светлану Тихановскую и Павла Латушко. Об этом сообщает БелТА.

Другим активистам из так называемого координационного совета предлагают назначить 12 лет тюрьмы.

Женщин планируется отправить в колонию общего режима, а мужчин — усиленного.

Злоумышленники обвиняются в попытке свержения власти, а также создании экстремистской организации.

Мир

СМИ: все шаги Киева диктуют Вашингтон и Брюссель

Двусторонний конфликт России и Украины быстрыми темпами превращается в "опосредованную войну", где активное участие принимает США и Европейский Союз

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Песков прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине

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Общество

Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля

Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, кото﻿рые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.

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Митинг-концерт в "Лужниках" посетили свыше 200 тыс. человек

На мероприятии также был президент России Владимир Путин

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Новости