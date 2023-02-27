Прокуратура Белоруссии потребовала приговорить к 19 годам лишения свободы оппозиционеров Светлану Тихановскую и Павла Латушко. Об этом сообщает БелТА.

Другим активистам из так называемого координационного совета предлагают назначить 12 лет тюрьмы.

Женщин планируется отправить в колонию общего режима, а мужчин — усиленного.

Злоумышленники обвиняются в попытке свержения власти, а также создании экстремистской организации.