Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон принял премьер-министра России Михаила Мишустина во время визита российского политика в Душанбе 2 марта - сообщает информационное агентство ТАСС.
Напомним, что цель рабочей поездки дипломата из РФ заключается в проведении переговоров со своим таджикистанским коллегой Кохиром Расулзодой и организации встречи с председателем верхней палаты парламента государства, мэром Душанбе Рустамом Эмомали.
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