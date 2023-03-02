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  • Опубликована сегодня в 16:28

ТАСС: Мишустин встретился с президентом Таджикистана в Душанбе

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон принял премьер-министра России Михаила Мишустина во время визита российского политика в Душанбе 2 марта - сообщает информационное агентство ТАСС.

Напомним, что цель рабочей поездки дипломата из РФ заключается в проведении переговоров со своим таджикистанским коллегой Кохиром Расулзодой и организации встречи с председателем верхней палаты парламента государства, мэром Душанбе Рустамом Эмомали.

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