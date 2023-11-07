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Мишустин призывает усилить сотрудничество IT-разработчиков и производителей.
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  • Опубликована сегодня в 17:11

Мишустин призывает усилить сотрудничество IT-разработчиков и производителей.

Разработчики в области информационных технологий и производители продукции должны совместно работать, чтобы обеспечить работоспособность продукта на всех этапах, используя отечественные системы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии.

Мишустин подчеркнул необходимость объединения усилий промышленных предприятий и разработчиков для создания отечественных систем, которые поддерживают полный жизненный цикл продукции, будь то новый самолет, корабль или серийный автомобиль. При этом важно сохранить рыночную конкуренцию.

Премьер РФ также отметил, что в российской IT-сфере существуют незаполненные области, такие как программы для микроэлектроники, фотоники и автоматизированного контроля качества, на которые есть спрос.

Мишустин подчеркнул необходимость установления единых стандартов и форматов обмена данными на национальном уровне, а также внедрения интеграционной шины для упрощения взаимодействия различных платформ и разработок.

Премьер также выразил важность определения основных направлений развития систем, поддерживающих полный жизненный цикл продукции, с учетом усилий частного бизнеса, ключевых производителей программного обеспечения и различных отраслей экономики.

Мишустин подчеркнул наличие конкурентоспособных отечественных геометрических ядер, необходимых для создания сложных двухмерных и трехмерных моделей управления, и призвал развивать эти продукты. Он также подчеркнул важность функциональной совместимости и внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект и платформенные облачные разработки, в рамках национального проекта "Экономика данных".

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