Российские ученые и Российский научный фонд: 10 лет совместного развития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил свои поздравления коллективу Российского научного фонда (РНФ) в связи с его 10-летием и подчеркнул важную роль российских ученых в развитии страны. Он подчеркнул, что в настоящее время, когда Россия ставит перед собой задачу увеличения технологической независимости, наука играет ключевую роль в достижении этой цели.

Мишустин отметил, что ученые вносят огромный вклад в развитие экономики, обеспечение безопасности и благополучия граждан. Он также подчеркнул активную поддержку, которую РНФ предоставляет молодым ученым, высшим учебным заведениям и организациям, а также тем, кто занимается научными исследованиями в различных областях.

Премьер отметил, что научные разработки, поддерживаемые РНФ, находят применение в различных сферах, включая цифровые технологии, генетику, нанотехнологии, создание современных материалов и систем, а также разработку лекарств и вакцин.

Мишустин подчеркнул, что благодаря фонду в регионах проводятся конкурсы, направленные на реализацию программ социально-экономического развития страны. Гранты РНФ предоставляют возможность известным и молодым ученым проводить фундаментальные и поисковые научные исследования, опытно-конструкторские работы и реализовывать инновационные проекты.

Премьер выразил уверенность в том, что профессионализм коллектива Российского научного фонда будет продолжать способствовать развитию научно-технологической сферы страны и пожелал коллективу новых успехов и ярких открытий.

За 10 лет работы фонд поддержал 20 тысяч проектов, в которых участвовало более 80 тысяч исследователей, общая сумма финансирования составила 220 миллиардов рублей.