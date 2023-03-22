Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что накануне своего отчета в Госдуме диалоги с фракциями оказались очень конструктивными и насыщенными.
"Диалоги оказались очень насыщенными по всей повестке развития страны - касались они развития нашей промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, цифровой экономики", - отметил Мишустин на встрече со спикером ГД Вячеславом Володиным.
Очевидно, что в таких диалогах обычно обсуждаются ключевые вопросы, касающиеся развития страны, и это может быть очень полезно для определения приоритетов правительства и парламента.
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