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  • Опубликована сегодня в 11:08

Мишустин провел насыщенные консультации с фракциями накануне своего отчета в Госдуме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что накануне своего отчета в Госдуме диалоги с фракциями оказались очень конструктивными и насыщенными.

"Диалоги оказались очень насыщенными по всей повестке развития страны - касались они развития нашей промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, цифровой экономики", - отметил Мишустин на встрече со спикером ГД Вячеславом Володиным.

Очевидно, что в таких диалогах обычно обсуждаются ключевые вопросы, касающиеся развития страны, и это может быть очень полезно для определения приоритетов правительства и парламента.

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