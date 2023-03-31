Если Евросоюз действительно намерен отправить "войска миротворческого типа" на Украину, то потенциально создается крайне опасная ситуация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также во время брифинга в Кремле он отметил, что спецоперация на сегодня является единственным средством достижения целей, которые стоят перед Россией на Украине.

Миротворческие войска — это силы, которые создаются ООН для поддержания мира и безопасности в местах конфликтов или после их окончания. Войска включают в себя военные и гражданские специалисты из разных стран мира, которые работают вместе, чтобы помочь стабилизировать ситуацию и обеспечить безопасность.

Миротворческие войска могут быть созданы только с согласия всех сторон конфликта и должны действовать в соответствии с мандатом, утвержденным ООН. Мандат определяет цели, задачи и полномочия миротворческих войск и указывает, какие меры должны быть предприняты в случае нарушения перемирия или других правил и соглашений.