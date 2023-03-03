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  • Опубликована сегодня в 9:41

"Миропорядок" Путина впечатлил американского разведчика

Предложение президента РФ Владимира Путина о многополярности мирового устройства лучше того, что навязывают США, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди.

"Путин в течение многих лет утверждает, что в мире существуют разные модели устройства, которые с учетом внутренних интересов могут подходить или не подходить отдельным государствам. Для меня это очень разумный подход", — отметил офицер.

Джиральди добавил, что США вместо этого стремятся к односторонней модели, регулируемой "нормами международного права", в которой правила и законы создаются на ходу.

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