"Миропорядок" Путина впечатлил американского разведчика

Предложение президента РФ Владимира Путина о многополярности мирового устройства лучше того, что навязывают США, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди.

"Путин в течение многих лет утверждает, что в мире существуют разные модели устройства, которые с учетом внутренних интересов могут подходить или не подходить отдельным государствам. Для меня это очень разумный подход", — отметил офицер.

Джиральди добавил, что США вместо этого стремятся к односторонней модели, регулируемой "нормами международного права", в которой правила и законы создаются на ходу.