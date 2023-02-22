В конце мая состоится очередной отчетно-перевыборный съезд партии "Справедливая Россия - За правду", где ее лидер Сергей Миронов планирует высказать свою позицию об их участии в предстоящей президентской компании.

"Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидата от нашей партии, а поддержать действующего президента Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что это самое правильное патриотическое решение", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, что лидер России Владимир Путин заявил, что президентские выборы в 2024 году "состоятся в строгом соответствии с законом", а народ он назвал "источником власти".