Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.10.2022 : 61,5018
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.10.2022 : 60,4371
Семья Мироненко может снять фильм о
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 16:32

Семья Мироненко может снять фильм о "достижениях" Беглова на посту градоначальника за счет налогоплательщиков

Нынешняя глава УСП Алена Мироненко в ноябре 2019 года заняла пост заместителя председателя комитета по госзаказу Петербурга. Как стало известно журналистам, чиновница может быть причастна к съемкам сериала "Санкт-Петербург — Мариуполь. Дорога домой" на бюджетные деньги. Наиболее вероятно, в ленте правление губернатора Александра Беглова будут подавать в положительном ключе.

Стоит отметить, что в 2015 году дочь главы УСП Екатерина Мироненко окончила юридический факультет СПбГУ. Среди доцентов там значится дочь губернатора Александра Беглова Ольга Кудряшова. Наиболее вероятно, глава Смольного был знаком с Мироненко до того, как занял свой пост.

Как удалось выяснить журналистам, "Студия Век" при Екатерине Мироненко продолжает заниматься съемками. Более того, с 2014 по 2017 годы в юридическом отделе компании работала дочь Беглова Юлия. Также удалось найти информацию об одной из грядущих работ студии. На бюджетные деньги организация займется сериалом "Санкт-Петербург — Мариуполь. Дорога домой". На данный момент неизвестно, каким будет сюжет, но название говорит о том, что он будет посвящен отношениям городов-побратимов. Также есть основания полагать, что Беглова в этой работе будут подавать исключительно в положительном ключе.

Из этого следует, что у семьи Мироненко есть два источника дохода: гостиница и студия. На последней планируют заниматься производством фильма за бюджетный счет.

Примечательно, что за последние месяцы это уже третий фильм о губернаторе Александре Беглове за бюджетные деньги. Ранее деньги на подобные проекты получала компания директора канала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича.

Мир

"Защищают Родину несмотря на пули, осколки, оторванные руки": Пригожин о "ЧВК Вагнера"

"ЧВК Вагнера" — это герои, готовые несмотря ни на что бороться за величие России. Так бизне﻿смен Евгений Пригожин оценил героизм бойцов, назвав подразделение элитным.

Читать полностью

"Вагнеровцы" наступают: в Telegram обсуждают ситуацию на фронте в Донбассе

Подразделения "ЧВК Вагнера" продолжают наступление. Об этом сообщили в Telegram-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL.

Читать полностью

Общество

Беглов заявляет о низком уровне безработицы в Петербурге на фоне пустующих торговых площадок

Беглов заявляет о низком уровне безработицы в Петербурге на фоне пустующих торговых площадок

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил горожан с Днем кадрового работ﻿ника.

Читать полностью
У петербуржца изъяли паспорт, чтобы он подписал повестку

У петербуржца изъяли паспорт, чтобы он подписал повестку

История про петербуржца, у которого отняли паспорт, чтобы тот подписал повестку, стала достоянием о﻿бщественности.

Читать полностью

Новости