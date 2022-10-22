Семья Мироненко может снять фильм о "достижениях" Беглова на посту градоначальника за счет налогоплательщиков

Нынешняя глава УСП Алена Мироненко в ноябре 2019 года заняла пост заместителя председателя комитета по госзаказу Петербурга. Как стало известно журналистам, чиновница может быть причастна к съемкам сериала "Санкт-Петербург — Мариуполь. Дорога домой" на бюджетные деньги. Наиболее вероятно, в ленте правление губернатора Александра Беглова будут подавать в положительном ключе.

Стоит отметить, что в 2015 году дочь главы УСП Екатерина Мироненко окончила юридический факультет СПбГУ. Среди доцентов там значится дочь губернатора Александра Беглова Ольга Кудряшова. Наиболее вероятно, глава Смольного был знаком с Мироненко до того, как занял свой пост.

Как удалось выяснить журналистам, "Студия Век" при Екатерине Мироненко продолжает заниматься съемками. Более того, с 2014 по 2017 годы в юридическом отделе компании работала дочь Беглова Юлия. Также удалось найти информацию об одной из грядущих работ студии. На бюджетные деньги организация займется сериалом "Санкт-Петербург — Мариуполь. Дорога домой". На данный момент неизвестно, каким будет сюжет, но название говорит о том, что он будет посвящен отношениям городов-побратимов. Также есть основания полагать, что Беглова в этой работе будут подавать исключительно в положительном ключе.

Из этого следует, что у семьи Мироненко есть два источника дохода: гостиница и студия. На последней планируют заниматься производством фильма за бюджетный счет.

Примечательно, что за последние месяцы это уже третий фильм о губернаторе Александре Беглове за бюджетные деньги. Ранее деньги на подобные проекты получала компания директора канала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича.