Возросшее напряжение в отношениях Токио и Москвы не отменяет желание Японии заключить мирный договор с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны восходящего солнца Фумио Кисида.
По его словам, японо-российские отношения осложнились из-за спецоперации на Украине. Однако Япония будет продолжать придерживаться своей политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора.
В Крыму раскрыли подробности национализации имущества украинских олигархов и националистов
Их собственность отойдет в пользу российского государства.
Наступление российских войск отодвинуло линию обстрела населенных пунктов в Запорожской области
Наступление проводится в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.
Пробить человека по базе стало дороже
Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%.