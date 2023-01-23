Возросшее напряжение в отношениях Токио и Москвы не отменяет желание Японии заключить мирный договор с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны восходящего солнца Фумио Кисида.

По его словам, японо-российские отношения осложнились из-за спецоперации на Украине. Однако Япония будет продолжать придерживаться своей политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора.