Американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от чиновников из США, рассказал о тайных мирных переговорах между Россией и Украиной, сообщает Pravda.Ru.

В его статье отмечается, что высокопоставленные военачальники, Валерий Герасимов (Россия) и Валерий Залужный (Украина), играют ключевую роль в инициации этих переговоров.

Согласно этой информации, рассматривается вопрос о возможной фиксации границы по текущей линии фронта, при этом Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области остаются за Россией. Херш утверждает, что в рамках соглашения обсуждается возможность вступления Украины в НАТО, при условии неразмещения войск и вооружения альянса на ее территории.

Однако Херш отмечает, что Белый дом полностью против предложенного соглашения. Он также указывает на противоречивую позицию президента Украины Владимира Зеленского, который настаивает на продолжении войны и запретил переговоры с Россией.

Журналист сообщает, что Зеленскому было сказано о том, что решение будет принято военными, вне зависимости от его участия, и даже готовы оплатить поездку Зеленского на Карибы, если это необходимо.