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В Сербии стартовал фестиваль российского кино
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  • Опубликована сегодня в 21:47

В Сербии стартовал фестиваль российского кино "Мир чудес"

Международный фестиваль детского и юношеского кино и анимации "Мир чудес" начал свою работу в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде, сообщает корреспондент агентства ТАСС на мероприятии.

На фестивале будут представлены фильмы, выпущенные или спродюсированные Киностудией имени Максима Горького, премьеры которых состоялись в 2022–2023 годах.

Организаторы фестиваля обращают внимание на то, что в прошлый раз мероприятие прошло спонтанно, и Сербия стала первой страной, где оно состоялось. Однако, благодаря огромному интересу зрителей, они решили сделать его традиционным.﻿

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