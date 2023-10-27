Международный фестиваль детского и юношеского кино и анимации "Мир чудес" начал свою работу в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде, сообщает корреспондент агентства ТАСС на мероприятии.

На фестивале будут представлены фильмы, выпущенные или спродюсированные Киностудией имени Максима Горького, премьеры которых состоялись в 2022–2023 годах.

Организаторы фестиваля обращают внимание на то, что в прошлый раз мероприятие прошло спонтанно, и Сербия стала первой страной, где оно состоялось. Однако, благодаря огромному интересу зрителей, они решили сделать его традиционным.﻿