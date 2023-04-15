Президент Бразилии призвал к миру между Россией и Украиной

По итогам поездки в Китай президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обратился к США и Евросоюзу с призывом как можно быстрее разрешить конфликт между Россией и Украиной.

«США должны прекратить поддержку войны и начать говорить о мире. Европейский Союз должен также высказаться в пользу мира, чтобы мы могли убедить Путина и Зеленского, что мир является общим интересом, а война на данный момент интересует только эти две стороны», - заявил президент Лула да Силва в интервью бразильским СМИ.