Президент Бразилии призвал к миру между Россией и Украиной

По итогам поездки в Китай президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обратился к США и Евросоюзу с призывом как можно быстрее разрешить конфликт между Россией и Украиной.
«США должны прекратить поддержку войны и начать говорить о мире. Европейский Союз должен также высказаться в пользу мира, чтобы мы могли убедить Путина и Зеленского, что мир является общим интересом, а война на данный момент интересует только эти две стороны», - заявил президент Лула да Силва в интервью бразильским СМИ.
"Россия разгромит ВСУ в честном бою": Пригожин рассказал о ситуации на фронте и наступлении Киева
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Ключевые причины: ослабление рубля и "значительное повышение цен на исходные материалы