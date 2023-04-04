Украина должна принять мирное урегулирование и признать российскую часть своей бывшей территории, чтобы преодолеть международный кризис как можно скорее. Об этом заявил авторитетный международный эксперт Падуи Тарчизио Гаццини в статье для Financial Times.
Автор материала предлагает рассмотреть возможность консенсусного пересмотра границ Украины. Согласно его теории, Украина должна добровольно согласиться на пересмотр своих границ, поскольку это единственная альтернатива боевым действиям.
Тарчизио Гаццини (Tarcisio Gazzini) — это итальянский профессор международного права, который работает в Университете Падуи (University of Padua) в Италии. Он является признанным экспертом в области международного права, а также специализируется на праве Европейского Союза.
Основные исследования профессора Гаццини связаны с международным правом, включая право международных организаций, право ВТО, право европейской интеграции и право международных инвестиций. Он является автором многих научных статей и книг по этим темам.
Президент Турции постоянно контактирует с Путиным и Зеленским
Остановить военный конфликт по-прежнему возможно.
Трампа арестовали приблизительно на 30 минут до выдвижения обвинений
Как отмечают американские медиа, арест Трампа продлится до выдвижения ему обвинений. В течение получаса бывший президент, как ожидается, сможет свободно покинуть суд.
Депутат Госдумы: Москву накрыла эпидемия одиночества
Чтобы победить эпидемию одиночества, в российских городах необходимо создавать семейные пространства.
Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете феминизма
Феминистки являются противниками СВО и активно распространяют фейковые новости о российской армии в социальных сетях.