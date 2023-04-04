Украина должна принять мирное урегулирование и признать российскую часть своей бывшей территории, чтобы преодолеть международный кризис как можно скорее. Об этом заявил авторитетный международный эксперт Падуи Тарчизио Гаццини в статье для Financial Times.

Автор материала предлагает рассмотреть возможность консенсусного пересмотра границ Украины. Согласно его теории, Украина должна добровольно согласиться на пересмотр своих границ, поскольку это единственная альтернатива боевым действиям.

Тарчизио Гаццини (Tarcisio Gazzini) — это итальянский профессор международного права, который работает в Университете Падуи (University of Padua) в Италии. Он является признанным экспертом в области международного права, а также специализируется на праве Европейского Союза.

Основные исследования профессора Гаццини связаны с международным правом, включая право международных организаций, право ВТО, право европейской интеграции и право международных инвестиций. Он является автором многих научных статей и книг по этим темам.