Предложение Александра Лукашенко объявить перемирие на Украине будет обсуждаться лидерами России и Белоруссии на будущей неделе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее президент Белоруссии предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения войск, переброски оружия и техники. Кроме того, Лукашенко заявил о необходимости начала немедленных переговоров между Москвой и Киевом.
По словам Пескова, в Кремле не считают уместным сравнивать планы урегулирования на Украине, предложенные председателем КНР и президентом Белоруссии.
Корейские танки К2 будут строить в Польше
Варшава и Сеул договорились о производстве в Польше корейских танков K2, сообщило РИА "Новости".
Песков: СВО является единственным путем достижения поставленных целей
Путин и Лукашенко обсудят этот вопрос
Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей
Певица также нужна мясная и рыбная нарезки
В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств
Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель