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  • Опубликована сегодня в 13:39

Песков: Мирный план Белоруссии по урегулировании ситуации на Украине обсудят на будущей недели

Предложение Александра Лукашенко объявить перемирие на Украине будет обсуждаться лидерами России и Белоруссии на будущей неделе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее президент Белоруссии предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения войск, переброски оружия и техники. Кроме того, Лукашенко заявил о необходимости начала немедленных переговоров между Москвой и Киевом.

По словам Пескова, в Кремле не считают уместным сравнивать планы урегулирования на Украине, предложенные председателем КНР и президентом Белоруссии.

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