Предложение Александра Лукашенко объявить перемирие на Украине будет обсуждаться лидерами России и Белоруссии на будущей неделе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее президент Белоруссии предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения войск, переброски оружия и техники. Кроме того, Лукашенко заявил о необходимости начала немедленных переговоров между Москвой и Киевом.

По словам Пескова, в Кремле не считают уместным сравнивать планы урегулирования на Украине, предложенные председателем КНР и президентом Белоруссии.