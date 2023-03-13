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  • Опубликована сегодня в 13:34

В Кремле не видят предпосылки для начала мирных переговоров с Украиной

В настоящее время нет никаких предпосылок для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Москва и дальше будет стремиться к достижению целей спецоперации, что возможно только военным путем. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал "запустить мирный процесс" для Украины, отметив необходимость создания с этой целью контактной группы из представителей западных стран.

Отвечая на вопрос о том, верны ли такие предложения и могут ли они привести к завершению конфликта, Песков заявил: "Нет, мы так не думаем", передает РИА "Новости".

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