Украина опасается того, что чиновники из администрации президента США Джо Байдена, под предлогом военной помощью, могут попытаться побудить Киев на сделку с Москвой. Об этом пишет Politico со ссылкой на советника Владимира Зеленского.
"Я думаю, что и на Капитолийском холме, и в администрации есть люди, которые хотят градуировать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку", — приводит издание слова советника, передает РИА "Новости".
По его данным, Киев обеспокоен тем, что в Белом думе есть люди, которые прикрываясь решениями конгресса, будут рады свертыванию военной помощи Украине. Отмечается, что такие стремления могут пойти вразрез с обещанием Байдена поддерживать Украину столько, сколько нужно.
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