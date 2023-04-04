Украина достигла соглашения о привлечении дополнительных 73 миллионов долларов на разминирование территорий, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что Европейский союз, США, Канада и Япония являются главными донорами гуманитарного разминирования в Украине, и уже выделены 16 миллионов долларов международной технической помощи, а также имеются предварительные договоренности о дополнительных 73 миллионах долларов.

По словам Шмыгаля, Всемирный банк оценил стоимость полного комплекса работ по гуманитарному разминированию в Украине в 37,4 миллиарда долларов, при этом потребности страны на текущий год превышают 397 миллионов долларов.