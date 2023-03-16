ВСУ минируют Купянское направление взрывными устройствами производства США, Германии и Франции, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Как отметил Марочко, минувшей ночью при помощи реактивной системы залпового огня украинские силовики произвели дистанционное минирование поселка Сватово, использовав при этом порядка 60 противотанковых мин немецкого производства, передает РИА "Новости".
По его словам, во время продвижения ВС РФ на Купянском направлении, в районах бывших украинских позиций, выявлены как противопехотные, так и противотанковые мины натовского стандарта.
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