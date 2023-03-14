В районе населенного пункта Кременная ЛНР военные формирования Украины минируют береговую линию. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
"Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега. Используются как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и самодельные взрывные устройства", — отметил эксперт, ссылаясь на собственные источники, передает РИА "Новости".
По данным Марочко, минирование береговой линии идет на ширину до 10 метров с шагом минирования около 3 метров.
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