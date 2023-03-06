Российские десантники ведут прицельный огонь из минометов по расположению ВСУ в ЛНР. Об этом рассказал командир расчета с позывным "Гринч".
"Позавчера у нас запросили пять мин на дальность два километра, а поразили с одной мины. Пехота противника продвигалась в нашу сторону", — отметил "Гринч", передает РИА "Новости".
По его словам, сейчас между российскими и украинскими войсками на линии фронта очень небольшая дистанция.
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