Российские десантники ведут прицельный огонь из минометов по расположению ВСУ в ЛНР. Об этом рассказал командир расчета с позывным "Гринч".

"Позавчера у нас запросили пять мин на дальность два километра, а поразили с одной мины. Пехота противника продвигалась в нашу сторону", — отметил "Гринч", передает РИА "Новости".

По его словам, сейчас между российскими и украинскими войсками на линии фронта очень небольшая дистанция.