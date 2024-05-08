Постоянная сухость губ может свидетельствовать о различных заболеваниях, включая проблемы с желудочно-кишечным трактом, анемию, аллергию, вирус герпеса и другие патологии, по словам дерматолога Марии Константиновой.
Сухость губ также может быть признаком диабета, гипотиреоза, псориаза и красной волчанки. Сухость часто связана с недостатком витаминов или воздействием неблагоприятных погодных условий.
Лечение зависит от причины: если сухость вызвана проблемами с ЖКТ, ее не удастся устранить до нормализации состояния организма. Врач может также назначить мази с противовоспалительным и смягчающим действием, сообщает Газета.Ру.
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