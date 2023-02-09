Украинская армия заминировала все подходы на границе с Белоруссией. Об этом пишет Washington Post.

"Мы заминировали каждую дорого и каждую лесную полосу", - сказал в интервью изданию полковник ВСУ Евгений Силкин, отвечающий за стратегические коммуникации.

Также он добавил, что спецподразделениями ВСУ была заминирована большая часть границы между Украиной, Белоруссией и Россией. "В ближайшее время мы не собираемся дружить с этими странами", - добавил Силкин.

Ранее белорусские пограничники сообщали, что украинские военные начали строительство на общей границе железобетонного забора высотой 3-4 метра.