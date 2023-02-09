Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.02.2023 : 72,8949
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.02.2023 : 78,3223
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:01

Washington Post: Украина заминировала границу с Белоруссией

Украинская армия заминировала все подходы на границе с Белоруссией. Об этом пишет Washington Post.

"Мы заминировали каждую дорого и каждую лесную полосу", - сказал в интервью изданию полковник ВСУ Евгений Силкин, отвечающий за стратегические коммуникации.

Также он добавил, что спецподразделениями ВСУ была заминирована большая часть границы между Украиной, Белоруссией и Россией. "В ближайшее время мы не собираемся дружить с этими странами", - добавил Силкин.

Ранее белорусские пограничники сообщали, что украинские военные начали строительство на общей границе железобетонного забора высотой 3-4 метра.

Мир

Путин: иностранные компании после ухода с российского рынка терпят убытки

Как сказал лидер РФ, отечественные компании и предприниматели успешно справляются с ситуацией после прекращения работы мировых брендов в стране

Читать полностью

Учитель в Таиланде отрезал волосы более 100 ученикам в качестве наказания

Об инциденте стало известно благодаря видеозаписи, опубликованной в социальных сетях.

Читать полностью

Общество

Минкультуры назначило нового гендиректора Третьяковской галереи

Такую ответственную должность заняла Елена Проничева, ранее возглавлявшая Политехнический музей. Она сместила Зельфиру Трегулову, которая занимала пост руководителя на протяжении 8 лет, с 2015 года.

Читать полностью

Путин провёл заседание Совета по науке и образованию

Главный вопрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере.

Читать полностью

Новости