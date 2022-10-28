Российского добровольца с почестями похоронили в Минеральных Водах

Церемония прощания с ветераном боевых действий Александром Мартинкяном прошла в Ставропольском крае.
Родственники, знакомые и боевые товарищи бойца ЧВК "Вагнер" собрались на городском кладбище Минеральных Вод, чтобы провести его в последний путь.
Ветерана боевых действий Александра Мартинкяна похоронили с воинскими почестями — военный оркестр сыграл гимн РФ, после чего был произведен залп из оружия.
За свои заслуги при освобождении Донбасса Мартинкян получил звезду Героя ЛНР. Известно, что он скончался в результате тяжелого ранения. Ранее мужчина учствовал в боевых действиях в Сирии и других горячих точках.
Посмертно Александр Мартинкян был награжден орденом Мужества.
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