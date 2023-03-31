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  • Опубликована сегодня в 20:14

Новые регионы получили более 1 тыс. автобусов от Минтранса за 2022 год

Новые регионы России за 2022 год получили более 1000 автобусов и свыше 500 единиц техники и оборудования (дорожно-коммунальных, уборочных, легковой транспорт) на безвозмездной основе. Как сообщает Минтранс РФ со ссылкой на Виталия Савельева, такой шаг предпринят для обеспечения пассажирских перевозок.

Стоит отметить, что предоставленная благотворительная помощь по благоустройству недавно прибывших регионов будет продолжатья.

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