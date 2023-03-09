Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни для чиновников, совершивших государственную измену. Об этом сообщает БелТА.
Целью закона является усиление противодействия преступлениям антигосударственной направленности.
Теперь преступления, совершенные должностным лицом, распространяются на все лица, которые занимаю государственные должности.
Отметим, что Белоруссия остается единственной страной Европы, где смертная казнь не запрещена.
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