В ближайшее время, а если быть точным, 26 марта, будет возобновлено прямое авиасообщение между Тегераном и Минском. Об этом ообщил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, добавив, что рейсы будут выполняться два раза в неделю иранской авиакомпанией Mahan Air.

Ранее президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил, что выгоду от заключенных с Ираном договоренностей можно оценить в сумму $100 млн.