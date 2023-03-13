В ближайшее время, а если быть точным, 26 марта, будет возобновлено прямое авиасообщение между Тегераном и Минском. Об этом ообщил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, добавив, что рейсы будут выполняться два раза в неделю иранской авиакомпанией Mahan Air.
Ранее президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил, что выгоду от заключенных с Ираном договоренностей можно оценить в сумму $100 млн.
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