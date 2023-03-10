Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу порядка 250 офицеров запаса. Об этом сообщает БЕЛТА.
На службу планируется призвать до 230 офицеров запаса, а также 20 офицеров в органы пограничной службы.
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