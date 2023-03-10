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  • Опубликована сегодня в 19:42

Президент Белоруссии распорядился призвать из запаса 250 офицеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу порядка 250 офицеров запаса. Об этом сообщает БЕЛТА.

На службу планируется призвать до 230 офицеров запаса, а также 20 офицеров в органы пограничной службы.

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