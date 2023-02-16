Бывший помощник президента России Владислав Сурков не рассчитывал на выполнение "Минских соглашений". Об этом он сообщил в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.
Напомним, ранее участники "Минских соглашений", среди которых был экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель признались, что участвовали в данных переговорах с целью дать Украине время на подготовку вооруженных сил к противостоянию с Россией.
Благодаря началу специальной военной операции, частично удалось эти планы разрушить.
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