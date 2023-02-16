Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.02.2023 : 74,2077
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.02.2023 : 79,5654
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:36

Владислав Сурков не рассчитывал на выполнение «Минских соглашений»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков не рассчитывал на выполнение "Минских соглашений". Об этом он сообщил в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

Напомним, ранее участники "Минских соглашений", среди которых был экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель признались, что участвовали в данных переговорах с целью дать Украине время на подготовку вооруженных сил к противостоянию с Россией.

Благодаря началу специальной военной операции, частично удалось эти планы разрушить.

Мир

Политолог: Американцы понимают, что Украина при всем желании не сможет приблизиться к Крыму

Она потеряет от 40 до 70 тысяч живой силы, и отползет зализывать раны.

Читать полностью

Евросоюз хочет запретить поставку унитазов и смывных баков в Россию

Проживет ли Россия без западных унитазов?

Читать полностью

Общество

Адвокат Михаила Ефремова объяснил, почему актер отозвал ходатайство о замене срока работами

Если бы сейчас его ходатайство начали рассматривать, то процесс об УДО впоследствии был бы затруднен.

Читать полностью

Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус

В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин

Читать полностью

Новости