Бывший помощник президента России Владислав Сурков не рассчитывал на выполнение "Минских соглашений". Об этом он сообщил в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

Напомним, ранее участники "Минских соглашений", среди которых был экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель признались, что участвовали в данных переговорах с целью дать Украине время на подготовку вооруженных сил к противостоянию с Россией.

Благодаря началу специальной военной операции, частично удалось эти планы разрушить.