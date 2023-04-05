Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил обсуждение мирных инициатив по Украине во время встречи Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, Лукашенко сам посчитает необходимым объясниться по этому поводу, тогда стороны обменяются мнениями.
Напомним, ранее, выступая перед Национальным собранием Белоруссии, Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине.
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