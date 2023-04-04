Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы Белоруссии получили оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". ОБ этом сообщает RT.
Данная техника способна использовать, в том числе, ракеты в ядерном исполнении.
Министр обороны добавил, что с 3 апреля началось обучение белорусских расчетов порядку применения комплексов для защиты Союзного государства.
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