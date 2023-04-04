Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.04.2023 : 77,951
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.04.2023 : 84,6185
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:21

Россия передала Белоруссии «Искандеры-М»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы Белоруссии получили оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". ОБ этом сообщает RT.

Данная техника способна использовать, в том числе, ракеты в ядерном исполнении.

Министр обороны добавил, что с 3 апреля началось обучение белорусских расчетов порядку применения комплексов для защиты Союзного государства.

Мир

МИД: РФ будет предпринимать меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Меры будут комплексными

Читать полностью

Парламент Литвы запретил гражданам России покупать недвижимость

Кроме того, приостанавливается рассмотрение просьб о выдаче россиянам видов на жительство и предоставление литовского гражданства.

Читать полностью

Общество

Новый выпуск "ЧБД?" за два дня набрал 45 млн просмотров

Основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации видео на YouTube

Читать полностью

Галустян получил армянское гражданство

На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.

Читать полностью

Новости