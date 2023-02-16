Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у руководства страны не было пессимизма в отношении Минских соглашений.

"Нет, конечно. Была цель выполнить, реализовать эти договорённости и выйти на урегулирование", — отметил представитель главы государства.

Песков также отметил, что эти переговоры оказались лишь камуфляжем для подготовки киевским режимом силового решения проблемы Донбасса.