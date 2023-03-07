Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал поимку боевиков, планировавших подорвать самолет А-50 в Мачулищах. Об этом сообщает БелТА.

Белорусский лидер высоко оценил работу спецслужб по поимке террористов. Реакция Лукашенко последовала жесткая.

"Вывод один. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида!", — заявил президент.

По словам политика, диверсию невозможно было организовать без одобрения главы киевского режима.