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  • Опубликована сегодня в 13:22

В Кремле дали оценку словам экс-лидеров "Нормандской четверки" о соглашениях, подписанных во время "Минска-2"

В Кремле дали оценку словам экс-лидеров "Нормандской четверки" о соглашениях, подписанных во время "Минска-2"

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, бывшие лидеры европейских государств подтвердили своими словами, что "Минск-2" был ширмой для подготовке к силовому сценарию в Донбассе.

Ранее в интервью ВВС экм-президент Украины Порошенко рассказал, что подписание Минских соглашений дало Украине восемь лет на строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции.

Мир

В бундестаге призвали ответить на очевидный вопрос по Украине

Депутат Сара Вагенкнехт обратилась к руководству НАТО и Евросоюза принять решение.

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Арктика - новый регион для противостояния России и НАТО

Нацгвардия США провела ежегодные учения Northern Strike, направленные на подготовку к военным столкновениям в Арктике.

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Общество

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра об﻿ороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.

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Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабат﻿ывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.

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Новости