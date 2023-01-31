В Кремле дали оценку словам экс-лидеров "Нормандской четверки" о соглашениях, подписанных во время "Минска-2"

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, бывшие лидеры европейских государств подтвердили своими словами, что "Минск-2" был ширмой для подготовке к силовому сценарию в Донбассе.

Ранее в интервью ВВС экм-президент Украины Порошенко рассказал, что подписание Минских соглашений дало Украине восемь лет на строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции.