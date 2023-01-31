В Кремле дали оценку словам экс-лидеров "Нормандской четверки" о соглашениях, подписанных во время "Минска-2"
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, бывшие лидеры европейских государств подтвердили своими словами, что "Минск-2" был ширмой для подготовке к силовому сценарию в Донбассе.
Ранее в интервью ВВС экм-президент Украины Порошенко рассказал, что подписание Минских соглашений дало Украине восемь лет на строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции.
В бундестаге призвали ответить на очевидный вопрос по Украине
Депутат Сара Вагенкнехт обратилась к руководству НАТО и Евросоюза принять решение.
Арктика - новый регион для противостояния России и НАТО
Нацгвардия США провела ежегодные учения Northern Strike, направленные на подготовку к военным столкновениям в Арктике.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.
Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабатывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.