Минпросвещения РФ разработало концепцию по подготовке школьников к службе в армии

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что его ведомство подготовило с "министерством обороны, с обществом Знание, с Росмолодежью, Минобрнауки РФ, Минкультуры целостную концепцию по подготовке к службе в армии".
"Мы договорились с министерством обороны, что тот модуль Начальной военной подготовки, который есть в рамках предмета ОБЖ, он будет реализовываться максимально в центре "Авангард"".
Стоит отметить, что "Авангард" явялется учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодёжи. По поручению Кравцова, региональные министры просвещения должны отработать у себя в регионе совместную работу с учебным полигоном.
В декабре 2022 года Минпросвещения РФ утвердило федеральные образовательные программы для российских школ, в рамках которых введен модуль по "Элементам начальной военной подготовки" в рамках предмета ОБЖ.
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