Минпромторг пояснил изменения, произошедшие на фармацевтическом рынке

Иностранные препараты продолжают поступать в Россию, и существующие изменения в основном являются незначительными, чаще всего связанными с трудностями производителей. Об этом сообщил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга, Дмитрий Галкин, по информации агентства "Интерфакс".
"К счастью, препараты иностранного производства продолжают поступать в нашу страну в абсолютном большинстве случаев. Все фармацевтические компании продолжают свою работу", — отметил Галкин, выступая на совещании в Совете Федерации по вопросам импортозамещения в фармацевтике.
Он отнес "точечные изменения" в ассортименте лекарств на российском рынке либо к экономическим причинам, либо к сложностям, с которыми сталкиваются сами производители.
Галкин напомнил сенаторам, что фармацевтическая промышленность во всем мире отделена от политики, но в России внимательно оценивают риски и разрабатывают стратегии, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам.
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